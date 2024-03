Irmãos de deputado do Acre têm casas de incendiadas; disputa em partido pode ter sido a causa

A expressão “fogo amigo”, muito utilizada no meio político nos últimos tempos para designar ataques de aliados do mesmo partido, nunca foi tão lembrada como nas últimas horas, quando, em meio à guerra com Luciano Bivar pelo comando do partido, o novo presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, teve sua casa de praia incendiada, em Pernambuco.

Antônio Rueda é rirmão do deputado federal pelo Acre Fabio Rueda (União).

A casa da irmã deles, Emília Rueda, que é tesoureira do União Brasil, também foi incendiada. Os dois imóveis ficam lado a lado e estavam localizados na praia de Toquinho, próximo a Porto de Galinhas, no litoral sul do Estado do Perambuco. Rueda estava em Miami, nos Estados Unidos, quando recebeu a notícia. O dirigente informou a aliados que retornaria ao Brasil nesta terça-feira (12).

A disputa pelo comando do União Brasil já havia levado o atual presidente do partido a registrar boletim de ocorrência contra Bivar por suposta ameaça. Aliados de Rueda avaliam que Bivar pode ter alguma relação com o incêndio. Outrora aliados, os dois estão em pé de guerra após Rueda ter articulado para assumir o comando do União no lugar de Bivar.