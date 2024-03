Irmãos Rueda vencem queda de braço e conseguem afastar Bivar do União Brasil

O deputado pernambucano Luciano Bivar, 79 anos, perdeu de fato o cabo de guerra que vinha travando desde o início do mês pelo controle da presidência nacional do União Brasil, um dos grandes partidos do Congresso Nacional e cuja maioria de parlamentares fazem parte da base de apoio do governo petista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A derrota do velho cacique, que deve ser inclusive expulso da sigla, foi para os irmãos Rueda, o advogado Antônio e o médico Fabio, que está no exercício de mandato federal pelo Acre como suplente do deputado licenciado Eduardo Veloso.

O afastamento de Luciano Bivar das atividades partidários ocorreu por denúncias de que ele mandou atear fogo em casas de veraneio dos irmãos Rueda, no litoral de Recife, no Pernambuco, e de ter ameaçado de morte os irmãos que o venceram na disputa pela direção do União Brasil. Além disso, o União Brasil, através dos novos dirigentes, devem reivindicar junto a mesa diretora da Câmara dos Deputados o cargo de primeiro-secretário da Casa.

O primeiro secretário, cargo que já foi ocupado por um acreano, o então deputado Márcio Bittar, cabe ajudar a presidência a cuidar da execução do orçamento e dos bens da Câmara.