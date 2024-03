Izaute Vaz assina filiação no União Brasil visando a eleição em 2024

O ato de filiação do ex-chefe do Depasa de Manoel Urbano, Izaute Vaz, ao União Brasil, aconteceu nesta quinta-feira (14) na residência do Presidente da sigla, Pr Rubenildo Costa.

Vaz, foi candidato a prefeito de Manoel Urbano no ano de 2016 e candidato a vice em 2020, é conhecido pela garra e determinação, mas, sobretudo por não fugir das disputas eleitorais.

“É um momento muito especial na minha vida, é um ciclo novo que começa a partir de agora. Eu estou muito feliz com a decisão que tomei, foram vários meses avaliando, analisando a situação, refletindo sobre o presente e o futuro, agradeço o convite e esse acolhimento que recebi do meu irmão e amigo Pr Rubenildo Costa e toda diretoria do partido”, finalizou.