Erick Jacquin virou assunto nas redes sociais nesta semana após a campeã do MasterChef 8, Isa Scherer, publicar um vídeo em que mostra que encontrou o jurado do reality culinário e ele não a reconheceu. O chef se pronunciou sobre a publicação e brincou com a ex-participante.

No post que viralizou, Isa explicou que já encontrou o jurado do programa outras vezes e, apesar dele sempre ser “fofo”, acaba esquecendo quem ela é. “Eu não entendo esse negócio de vocês porque faz 5 anos que faz foto comigo, uma não é o suficiente?”, questionou o francês, em tom de brincadeira. “Você não tem foto comigo no MasterChef? Você pensa que eu não te conheço, eu faço tipo que não te conheço. Entendeu? Fala muito. Um abraço”, completou Jacquin. Erick Jacquin marcou Isabella na publicação, com seu tradicional bordão “tá me ouvindo?”, e ela deixou comentários carinhosos. “Te amo, Jacquin”, declarou a campeã.