“Jejum não é apenas sobre comer”, diz padre no Acre sobre significado da Semana Santa; vídeo

A Semana Santa, um dos períodos litúrgicos mais importantes do calendário cristão, tem início neste domingo (02) com a celebração do Domingo de Ramos, finalizando com a celebração da Páscoa, no dia 09 de abril.

Para celebrar a data, os fiéis se preparam para uma das mais antigas tradições do período, o jejum de carne. Para falar um pouco mais sobre o assunto, o ContilNet conversou com o reitor da Catedral Nossa Senhora de Nazaré, da Diocese de Rio Branco, padre Manoel Costa, que explicou sobre a simbologia da abstinência da carne.

“É em honra a Jesus Cristo e a seu sacrifício que os cristãos, nas sextas-feiras da quaresma e na sexta-feira da semana santa não comem carne, esse é o fundamento. Agora na prática, se trata do controle das vontades. O jejum não está ligado somente ao ato de comer ou não comer. O fundamental da abstinência é a intenção do coração”, enfatiza o religioso.

Com a tradição de não comer carne vermelha, o comércio vê a oportunidade de aumentar a venda de peixes, alimento que se tornou um dos principais durante a semana santa. As crises enfrentadas pela sociedade, em especial, após a pandemia do Covid-19, e no estado do Acre, com agravante para a recente enchente do Rio Acre, se tornaram um aspecto de importante reflexão sobre o jejum.

“Hoje sabemos que as condições de vida são muito diferentes. Tem gente que é obrigada a fazer jejum de carne o ano inteiro, pois não tem condições. O fundamental não é comer ou não comer, mas sim, como eu posso controlar as minhas vontades, sobre o que eu posso ter controle em mim mesmo. Por exemplo, não ofender as pessoas com palavras, o controle de não excluir aquele que não pensa igual a mim”, acrescenta.

Programação

De acordo com o reitor da Catedral, neste ano haverá o retorno do tradicional Alvorecer da Ressurreição, que não era realizado desde o início da pandemia da Covid-19, festividade que marca o domingo pascal.

“O Alvorecer da Ressureição é a festa da vida, a vitória de Jesus sobre a morte. Na madrugada do domingo de Páscoa, todas as paróquias de Rio Branco seguem procissão até a Concha Acústica, para celebrar com o raiar do dia, a vida que vence a morte”, esclareceu.

Neste ano a celebração terá como novidade, um gesto de solidariedade, revelou o padre. As comunidades e paróquias levarão ao evento, cestas básicas. Todo a arrecadação será destinada às família vítimas da enchente do Rio Acre neste ano.

Na Diocese de Rio Branco, a programação da Semana Santa será realizada na catedral Nossa Senhora de Nazaré e nas paróquias. Assista a entrevista com o padre Manoel Costa:

Veja a programação completa da catedral:

02/04 – Domingo de Ramos – horários: 06h, 08h, 17h, 19h;

Benção e procissão dos ramos, seguido de missas.

05/04 – Missa Crismal – horário: 19h;

Benção do óleo do Crisma, Batismo e Unção dos Enfermos.

06/04 – Celebração da Ceia do Senhor e Lava-pés – horário: 19h;

Após a celebração será realizada a Adoração ao Santíssimo.

07/04 – Celebração da Paixão e Morte de Cristo – horário: 15h;

17h – Procissão de Cristo Morto; após a procissão acontece a encenação da Morte de Cristo, no Palácio Rio Branco.

08/04 – Vigília Pascal – horário: 19h;

09/04 – Alvorecer da Ressurreição – horário: 04h;

A Santa Missa será realizada nos horários normais: 06h, 08h, 17h e 19h.