Jesuíta Barbosa surpreende caracterizado de Ney Matogrosso

Jesuíta Barbosa foi o ator escolhido para viver Ney Matogrosso no filme Homem com H, uma cinebiografia sobre o cantor. Nesta quinta-feira (14/3), o ator foi flagrado nas filmagens do longa-metragem, na Praia de Ipanema (RJ).

As gravações do filme começaram em janeiro. Na ocasião, o ator estava com uma sunga asa-delta preta, caminhando pela areia da praia.

Homem com H transitará entre diferentes fases da carreira do cantor passando por sua infância, adolescência, vida adulta e maturidade. Nos bastidores, Ney Matogrosso participa do desenvolvimento do projeto e das tomadas de decisões do roteiro.

O longa é uma jornada através do tempo e acompanha um rapaz de origem humilde apaixonado pela natureza, que se liberta das opressões e figuras de autoridade, quebra preconceitos e se torna um dos artistas mais influentes de sua geração.

Processo de escolha de Jesuíta Barbosa para viver Ney Matogrosso

Jesuíta Barbosa foi escolhido para viver Ney Matogrosso na cinebiografia do cantor. O filme Homem com H conta com direção e roteiro de Esmir Filho.

“O processo de seleção foi concorrido. A pesquisa de elenco contou com uma grande lista de possibilidades, entre novos talentos e alguns nomes conhecidos do público. Jesuíta foi o grande destaque e nos pareceu a escolha certa, não só pelo ator maravilhoso que é, mas também por ser um artista performático como Ney”, diz o diretor e roteirista Esmir Filho.

“Ney é o ícone maior da cena transgressora artística brasileira, uma grande voz na música mundial. Minha felicidade não tem tamanho, é uma alegria quase sacra quando penso que vou olhar e poder experienciar as vivências deste homem incrivelmente delicado, tão importante para este país”, diz Jesuíta.