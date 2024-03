Ji-Paraná: ‘Galo da BR’ vence VEC e se mantém na liderança do Estadual

Com um gol aos oito minutos do primeiro tempo, marcado por Samuel, o Ji-Paraná Futebol Clube venceu na tarde deste domingo (3), no estádio Portal da Amazônia a representação do Vilhena Esporte Clube (VEC) e se manteve na liderança do campeonato estadual 2024 com seis pontos ganhos, dois gols marcados e nenhum sofrido. Apesar da vitória do time da Capital da BR-364, a partida foi bastante equilibrada.

Mais ativo nos primeiros 25 minutos, o ‘Galo da BR’ foi muito superior diante dos donos da casa, conseguindo marcar o único gol do jogo aos oito minutos. O mesmo Samuel, aos 21 minutos, poderia ter ampliado o placar, mas desperdiçou uma excelente oportunidade. Assim, o time do Ji-Paraná conseguiu sair da primeira etapa com a vantagem.

Na etapa final o VEC melhorou, principalmente nos contra-ataques, conseguindo criar algumas oportunidades claras de gol, perdidas pelo seu setor ofensivo, algumas delas com Cauê. Mesmo ‘levando’ sufoco o ‘Galo da BR’ conseguiu segurar a pressão dos donos da casa e, assim, conquistar a segunda vitória seguida na competição, beneficiado com o empate de 1×1 entre Barcelona e Genus.

Arbitragem:

O árbitro central da partida foi Edevaldo José Ferreira, sendo auxiliado por Valdebrânio da Silva e Caio Weverton. Quarto árbitro – Esthedne Willian.

Times

O Vilhena Esporte Clube (VEC) jogou e perdeu com: Gil, Bista, Kemerson, TK (Alisson), Scooby, Natan, João, Pablo, Douglas, Deco e Brendo. Técnico: Edilson dos Santos.

Já o Ji-Paraná Futebol Clube atuou e venceu jogando com: Lucas, Nildo, Pink, Irlan, Lucas (Alemão), Bruno, Runa, Teo, Guilherme. Samuel e Arisson. Técnico: Omar Feitosa. O próximo confronto do ‘Galo da BR’ será no próximo domingo (10) às 15h30 diante do Porto Velho da Capital.