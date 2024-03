Jogos de Nintendo Switch estão até 45% mais baratos no Dia do Consumidor

Alguns jogos de Nintendo Switch podem ser adquiridos com descontos especiais durante a Semana do Consumidor da Amazon. No catálogo da varejista, é possível encontrar mídias físicas de diversos gêneros, como metroidvania, esportes, RPG de ação, aventura e quebra-cabeças, com reduções de preços que podem chegar a até 45%. Bloodstained: Ritual of the Night, por exemplo, está saindo de R$ 209 por R$ 138, ou seja, uma redução de R$ 71 do preço original.