Jogos famosos estão até 87% mais baratos nesta semana; veja lista

Resident Evil 4, em sua versão original, de 2005, está à venda por R$ 9,99 no Steam. O jogo se junta a outros títulos da Capcom em uma promoção que traz títulos com até 87% de desconto, entre eles alguns dos lançamentos mais recentes da empresa japonesa. Com isso, os fãs de séries famosas como Street Fighter, Monster Hunter e os próprios Resident Evil, podem aproveitar as ofertas imperdíveis até o dia 21 de março. Veja, a seguir, tudo o que você precisa saber sobre as ofertas na loja digital.