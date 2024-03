Jovem é esfaqueado em cruzeiro de Ludmilla e tem que pagar por socorro

Ao Metrópoles, a namorada dele, Luana Souza de Andrade, diz que seguranças do navio tentaram abafar a ocorrência, que teria acontecido quando o jovem deixou sua cabine para buscar água. Ela conta que fez vídeos dele ferido, já na enfermaria da embarcação, o que teria provocado uma reação agressiva dos funcionários.

“Me viram gravando e pegaram meu celular. Mandaram apagar ou eles iriam apagar”, relata.

O casal mora na capital paulista e embarcou em Santos, no litoral sul, para curtir um cruzeiro, entre os dias 4 e 8, até o Rio de Janeiro.

A viagem oferecia uma séria de shows, com a participação da cantora Ludmila. Cansados por causa da maratona de atrações, o casal decidiu ir descansar em sua cabine.

Era a penúltima madrugada a bordo e Eduardo foi repor a água de um refil fora da cabine. Luana passou a aguardá-lo e, com a demora do namorado, começou a ficar preocupada.

Xingamento e ataque

Em depoimento à Polícia Civil, Eduardo relatou que foi até o restaurante principal do navio, onde havia um bebedouro. No local, segundo o jovem, havia um homem “bêbado” que “xingava todos que passavam pela mesa dele”. Eduardo teria respondido aos xingamentos, provocando uma reação violenta do suspeito.

O homem que estaria embriagado se armou com uma faca e partiu para cima do jovem, que conseguiu virar o rosto a tempo, impedindo que seu olho fosse atingido, segundo o relato.

O golpe acabou cortando a lateral esquerda da cabeça da vítima, provocando um grande sangramento, que manchou até os chinelos e a roupa íntima do rapaz, de acordo com Eduardo.

O agressor teria fugido logo em seguida e, desde então, a vítima não sabe seu paradeiro e identidade.

Sem ajuda

Eduardo afirmou que desceu dez andares do navio “sozinho”, sem apoio de nenhum dos funcionários que estavam no restaurante, até chegar à enfermaria, onde pediu socorro. Ele foi atendido e, para sua surpresa, o navio cobrou 979 dólares (cerca de R$ 4.800) pelo serviço.

O jovem acrescentou que a MSC Cruzeiros não teria “ido atrás” do agressor “nem deu as [imagens de] câmeras” para auxiliar na identificação do suspeito.

“O rapaz [suspeito] fugiu do navio ileso e eu ainda tive que ficar com uma dívida do tratamento médico”, afirmou a vítima.

Ao falar que não tinha como arcar com os custos do atendimento, o jovem afirmou ter sido “humilhado” ao ser obrigado a assinar um documento de “reconhecimento de dívida”, que ele não pagou.

O advogado Reinalds Klemps representa o casal e afirmou ao Metrópoles que irá processar a empresa, pedindo indenização por danos morais e materiais.

“Ficou claro que houve falha na segurança por parte das empresas envolvidas no evento. A responsabilidade é independente de culpa, mesmo que o dano tenha sido causado por um terceiro”, disse.

O MSC Preziosa, onde houve o ataque contra Eduardo, é o mesmo em que estava o DJ de 32 anos que caiu no mar após uma discussão, em 30 de dezembro de 2023. A Marinha suspendeu as buscas pelo corpo dele seis dias depois.

O que diz a MSC Cruzeiros

O Metrópoles questionou a MSC Cruzeiros sobre a suposta negligência no caso de Eduardo, a reação do seguranças do navio relatada por ele após o ataque e a cobrança de 900 dólares pelo atendimento médico, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.

Ludmilla

Em seu perfil no Instagram, Ludmilla compartilhou um vídeo e na legenda comenta sobre o evento no cruzeiro, mas sem mencionar a ocorrência com a facada.

Uma seguidora comenta a postagem, destacando: “Têm pessoas sendo atacadas no navio”. A cantora não respondeu o comentário.