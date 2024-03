Juju Ferrari é a aposta de próximo combate na Fight Music Show

Juju Ferrari é a aposta do próximo combate na Fight Music Show. A influenciadora digital ficou conhecida após se envolver em várias polêmicas com alguns artistas, como Deolane e Dayanne Bezerra, o que fez com que ela conquistasse diversas “rivais” na internet.

No momento, não temos o nome confirmado de quem ela vai lutar. No entanto, ficamos sabemos que Juju Ferrari já iniciou seus treinos intensos para tentar ganhar essa batalha.

Com seu nome envolvido em várias polêmicas e acumulando 10 milhões de seguidores no Instagram, é esperado que a influenciadora digital não tenha problemas para encontrar uma rival que tope o desafio.