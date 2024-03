Juliette passa por procedimento e esclarece o motivo: “Medicada”

Nesta segunda-feira (11/3), Juliette usou as redes sociais para contar que passou por um procedimento para retirar e congelar seus óvulos. Ao sair da cirurgia, a ex-BBB explicou que estava sentindo um mal-estar, que já estava bem. “Medicada”, falou num vídeo publicado no Instagram.

“Pronto, já estou em casa, já botei o pijama. Agora vou repousar um pouquinho, porque você fica um pouco enjoada por conta da anestesia e um pouquinho de cólica porque mexeu muito. Mas já fui medicada, agora vou descansar um pouco”, esclareceu depois de ter tido alta.

A artista comemorou o processo e garantiu que, em breve, já estará ativa em sua rotina: “Foi super tranquilo. Nós só ficamos ‘manhosinhos’, e daqui a pouco, vida normal”.

No início deste mês, Juliette compartilhou o pré-cirúrgico e deu detalhes da decisão de se tornar mãe no futuro. “Tomo a terceira hoje e mais uma amanhã. A primeira eu senti uma dorzinha de cabeça e senti um gosto de remédio na boca, um pouco de enjoo, só. E na segunda, eu não senti nada, estou de boa”, declarou na ocasião.

“Poder de escolha”, disparou

No dia 2 de fevereiro, a ex-BBB afirmou que quer ser livre para escolher o melhor momento para ser mãe. “É muito bom o poder de escolha”, disse numa sequência de stories publicados no Instagram.

“Não sei se eu já comentei com vocês que eu vou começar o processo de congelamento de óvulos, porque a ‘gata’ já está com 34 [anos] e eu quero ter liberdade”, disparou.

Juliette seguiu o relato dando detalhes do procedimento: “Eu comecei tomando essas vitaminas, depois eu vou fazer um exame, depois dos exames, se estiver tudo certinho, ela começa a aplicar as injeções, para depois colher”.

A artista, que no início do ano foi pedida em namoro por Kaique Cerveny, com quem já relaciona alguns meses, encerrou o assunto ressaltando que sua decisão foi tomada num momento importante de sua vida. “É muito bom o poder de escolha”, finalizou.