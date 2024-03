Larissa Manoela sente mal-estar repentino após treino fitness

Na noite dessa quinta-feira (15/3), Larissa Manoela compartilhou com os seguidores que havia sentido um mal-estar repentino depois de um treino fitness. A atriz fez um alerta ao contar que a foto que havia publicado no feed do Instagram era bem diferente do momento em que estava.

“Passando aqui para avisar que o que está no feed não procede ao estado de agora. Esse treino de ontem foi incrível, mas depois que cheguei em casa meu corpo falou ‘para onde você vai, linda?’”, brincou com o momento delicado.

Larissa garantiu não ter ideia do que aconteceu: “Ainda não sei o que tenho, mas fiquei febril, depois tive realmente uma febre. Vou fazer exames hoje e, enquanto isso, repouso, hidratação e alimentação”.

Larissa Manoela ainda deixou uma mensagem para os fãs, pedindo que tenha autocuidado. “É isso, amores, passando só para lembrar vocês que, por mais que a gente queira, quando o corpo não quer, ele fala ‘não, você não é uma máquina, não é um robô’. Vocês sabem que sou muito fiel a cuidar da saúde, mas não dá. Para cuidar, tem que repousar”, encerrou.