LATAM tem passagens para você conhecer o Brasil a partir de R$ 142

Oportunidade para viajar é o que não falta por aqui! Confira nossas sugestões de passagens nacionais LATAM a partir de R$ 142 o trecho, já com taxas inclusas, para você conhecer o Brasil.

Como Reservar

Para garantir as suas, basta você seguir esses passos:

Acesse a página da promoção, clicando aqui. Escolha o destino de sua preferência. Defina a data da viagem. Finalize a sua reserva.

Datas promocionais

Fique de olho nestas datas:

Reservas – Até às 23:59h do dia 21 de março de 2024

Viagens – Entre 29 de abril e 30 de junho de 2024

Trechos Nacionais em Promoção

Logo abaixo apresentamos alguns dos trechos que fazem parte da promoção de passagens da LATAM neste fim de semana. Para pesquisar outros destinos, acesse esta página.

Sobre as Tarifas acima

Fique de olho neste detalhes:

As tarifas acima estavam disponíveis no momento da edição deste artigo e já podem ter sido alteradas.

Os valores são a partir de, com taxa de embarque inclusa, e por passageiro.

Cancelamento e Alteração

Atenção às regras de cancelamento e alteração das passagens LATAM no momento da compra. Você pode conferir os detalhes em Termos e Condições da promoção no final da página.

