LEGO Fortnite ganha novo modo Prop Hunt! Veja como jogar e se vale a pena

Ainda nessa semana, a Epic Games lançou novas ilhas de Fortnite em parceria com a LEGO, com experiências novas feitas a partir de bloquinhos de plástico digital. Um dos novos modos de jogo é o LEGO Prop Hunt, um modo de “pique esconde” do Fortnite.

Vários jogos diferentes já foram feitos a partir dessa estrutura de Prop Hunt, até mesmo em modos específicos de diferentes títulos. Até os criadores da comunidade de Fortnite já disponibilizaram diferentes mapas com isso em mente no criativo, mas agora, temos um modo oficial criado pela própria LEGO Group.

Como acessar o LEGO Prop Hunt?

Existem diferentes formas de achar a ilha do LEGO Prop Hunt. Ao abrir o Fortnite, basta rolar a página inicial para baixo e explorar as diferentes ilhas até encontrar uma lista de Ilhas LEGO. O modo de Prop Hunt deve aparecer entre as primeiras opções.

Se você quiser ir direto ao ponto, também pode pesquisar pelo código da ilha diretamente: 5904-6500-3430. Assim que encontrar, vale à pena favoritar a ilha para acessá-la com mais facilidade no futuro.

Como jogar Prop Hunt?

Você pode entrar na ilha em partida pública como padrão para jogar com pessoas aleatórias. Mas se você quiser jogar apenas com seus amigos, basta mudar essa configuração para privado e chamar todos para o lobby antes de iniciar a partida.

No início de cada partida, você e todos os outros jogadores vão ser informados se eles iniciarão o jogo como Hiders ou como Seekers.

Hiders

Os Hiders têm um curto tempo para percorrer o mapa e se esconder. Com uma arma especial chamada Adereçador, o jogador pode se transformar em basicamente qualquer objeto do mapa e se camuflar nele, torcendo para que ninguém te encontre.

Para ficar totalmente imóvel como um objeto, os Hiders podem usar o comando de se abaixar, que normalmente é habilitado por Shift ou pelo botão do analógico direito em controles.

Hiders também podem se mover e fugir se quiserem, ou se transformarem em outros objetos diferentes ao longo da partida.

Além disso, quem se esconde pode assobiar para provocar os Seekers. Mas se alguém te achar, você perde e passa automaticamente para a equipe de quem está caçando os objetos escondidos.

Seekers

A jogabilidade dos Seekers é relativamente simples, mas não menos desafiadora. Quando são liberados, eles precisam encontrar todos os objetos impostores, batendo com a sua picareta neles, antes do tempo acabar.

Em intervalos de tempo determinados, um sinal sonoro é emitido a partir de todos os Hiders, e você pode usá-lo para se guiar e encontrar a posição dos adversários mais facilmente.

A partir do momento em que você dá dano em um objeto impostor, o jogador encontrado vai passar para o seu time.

LEGO Prop Hunt vale a pena?

Esse novo modo é muito divertido, tanto quanto os outros modos (Festival, Rocket Racing e LEGO) adicionados na temporada passada e também merece a atenção dos jogadores.

Jogar com os amigos é a forma em que Prop Hunt brilha mais, especialmente quando um está se escondendo e outro está caçando.

Se você está preocupado em desbloquear as recompensas do Passe de Batalha, Prop Hunt também da EXP e vai ajudar nisso. Cheguei a subir de nível jogando e ganhando uma partida rápida como Hider.