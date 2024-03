Leicester demite técnico do time feminino acusado de namorar atleta

O Leicester City confirmou a demissão do treinador Willie Kirk acusado de manter relacionamento com uma de suas atletas. O comandante estava afastado das atividades do elenco feminino desde o dia 8 de março para uma investigação interna.

Por meio de nota oficial publicada em seu site, o clube inglês informou a decisão pelo desligamento do profissional e afirmou que o técnico violou o código de conduta da equipe a um ponto que torna sua “posição insustentável”.

“Após um extenso processo disciplinar interno e respeitando as obrigações do clube com a privacidade individual, Willie foi determinado por ter violado o código de conduta da equipe a um ponto que torna sua posição insustentável”, escreve trecho do comunicado.

Além disso, o Leicester noticiou a permanência interina da auxiliar Jennifer Foster, apoiada por Stephen Kirby, enquanto o clube inicia processo de busca por um novo comandante definitivo.

A decisão pelo afastamento inicial de Willie Kirk foi tomada após veículos como o The Guardian e o The Telegraph noticiarem que o treinador mantinha um relacionamento com uma das jogadoras, que não teve nome revelado. Dessa forma, o clube optou por realizar uma investigação antes de confirmar a demissão do profissional.

Nono colocado do Campeonato Inglês feminino, o Leicester está na semifinal da Copa da Inglaterra e agora enfrenta o Tottenham na busca por uma vaga na grande decisão do torneio. A partida está prevista para o dia 14 de abril.