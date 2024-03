Confusão com Davi

O clima do BBB 24 pegou fogo na noite dessa segunda. Durante o Sincerão, Leidy Elin e Davi, que não participavam da dinâmica, discutiram feio ao vivo, com direito a inúmeros palavrões. Após perder a paciência, a carioca pegou as coisas do baiano e jogou na piscina do reality.

O momento foi visto com choque pelo participante, que fica incrédulo e ri com o que vê. Leidy gritava enquanto as roupas caíam: “Não sou baixa? Agora vou ser subterrânea com você”, relembrando das palavras do rival no jogo, que a chamou de “baixa”. Na sequência, ela sobe para o quarto e deita na cama.