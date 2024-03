Liana Padilha, vocalista do duo Noporn, morre aos 60 anos

A cantora Liana Padilha morreu nesta quarta-feira (20/3), aos 60 anos de idade. Ela fazia parte do duo Noporn e se notabilizou por ser uma das pioneiras na música eletrônica brasileira, com uma voz potente e presença de palco única. Segundo a apuração da Billboard Brasil, a carioca lutava contra um câncer.

A informaçãot também foi confirmada por André Fischer, do Podcast Vamos Falar Sobre Música? nas redes sociais. “Em choque com a notícia do falecimento da Liana Padilha, do NoPorn. Descanse em paz”, escreveu ele.

Rapidamente a informação se espalhou e internautas prestaram homenagens para a cantora. “Assistir Liana Padilha ao vivo foi transformador todas as vezes que tive oportunidade. A presença dela é mítica e ela simboliza toda uma geração”, escreveu uma fã.

“Sem dúvida, a voz da minha geração. Abri nossa última conversa e simplesmente esbarrei com você sendo você: a clubber mais resistência que conheci na vida”, lamentou outro perfil. “Ícone da cena eletrônica brasileira, pessoa muito amada. Vá em paz, querida”, disse mais um.

Informações sobre o velório da cantora ainda não foram compartilhadas.