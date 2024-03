Livre no feriadão? Dicas de sex toys e produtinhos para gozar muito

O feriado chegou. Se você não tem programação para os dias livres, fica a dica: que tal aproveitar e gozar muito? Mesmo para quem está sem companhia, um orgasmo é uma ótima forma de passar o tempo e relaxar.

Ainda considerada um tabu, a masturbação é uma das ferramentas mais poderosas e eficientes de autoprazer e autoconhecimento — lembrando que a sexualidade é um dos pilares para uma vida saudável, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Uma simples siririca traz diversos benefícios, como reduzir estresse e ansiedade, melhorar o sono, aliviar dores, fortalecer o assoalho pélvico, entre outros.

“A gente pensa em relacionamentos e outras pessoas quando o assunto é tesão, mas não precisa ser assim. Criamos um tabu em torno de se dar prazer sozinho, o que é um desperdício para seu bem-estar”, explica a sexóloga Camila Gentile, que produziu o e-book Guia do Prazer Sozinho para incentivar a masturbação.

A principal dica da especialista para criar um momento especial consigo mesma é se mimar e considerar criar uma experiência de sexo solo, que é um pouco mais complexa do que ir direto para a masturbação.

“No sexo solo, você está se seduzindo para ajudar a entrar na mentalidade certa para o prazer e a exploração. Tente relaxar os músculos com um banho de espuma quente e passe óleo perfumado no corpo. Coloque uma playlist sexy e dance no espelho, admirando seu próprio corpo”, indica.

Sex toys

Quer se jogar com tudo no autoprazer neste feriado? Confira uma lista com algumas opções de sex toys e cosméticos para deixar a experiência ainda mais gostosa: