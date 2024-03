Longo pede retomada do programa CNH Rural e elogia trabalho desempenhado pelo Detran

O deputado Pedro Longo apresentou mais uma de suas indicações à mesa diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta terça-feira (12). Desta vez, a proposta trata da retomada do programa CNH Rural pelo Departamento de Trânsito do Acre (Detran/AC).

Para Longo, a indicação visa facilitar o acesso de moradores da zona rural ao benefício ofertado pela autarquia, “promovendo maior acessibilidade e oportunidades em mobilidade e legalização de condutores”.

“É importante que este programa seja retomado para beneficiar essas comunidades distantes e que as atividades itinerantes sejam realizadas em locais com mínima infraestrutura adequada, como escolas, por exemplo”, afirmou.

Longo sugere que a primeira ação ocorra na Transacreana e seja estendida a outras regionais, atendendo as demandas e as necessidades da população.

“Este passo inicial é importante para avaliar a eficácia do programa e adaptar quaisquer necessidades operacionais para sua expansão”, destaca o deputado.

Ao final, Longo fez questão de destacar que a atual gestão do Detran, comandada pela presidente Taynara Martins, “tem se notabilizado por suas iniciativas com significativo impacto social, dedicando-se a atender às necessidades da população que enfrenta maiores dificuldades para acessar os serviços oferecidos pelo órgão”.

“A retomada do Programa CNH RURAL é mais uma dessas iniciativas, reafirmando o compromisso do Detran com a inclusão social e a segurança no trânsito. Isso facilita o acesso dos moradores das áreas rurais à legalização como condutores, contribuindo assim para a mobilidade rural e para o desenvolvimento das comunidades envolvidas”, concluiu.