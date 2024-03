Lore Improta fica surpresa ao descobrir que a filha brigou na escola

Lore Improta usou as redes sociais nesta sexta-feira (15/3) e publicou um vídeo no qual a filha Liz, de 2 anos de idade, revela que brigou com os coleguinhas na escola. “Você brigou?”, perguntou Lore. “Briguei, machucou o meu dedinho”, admitiu a filha.

A dançarina, então, advertiu a filha e explicou que o melhor caminho é a conversa. “Você gosta de alguém te bata? Mamãe, papai e todo mundo que te ama não te bate. Então por que você vai bater no amiguinho, se você gosta dele? Tem que dar carinho, beijo, amor e conversar igual a mamãe faz com você”, continuou.

Liz começou a frequentar a escola há duas semanas, mas os pais da pequena só conseguiram a levar ao colégio pela primeira vez na semana passada. Antes, eles estavam em uma viagem pela África do Sul e acompanharam a filha de longe.

Léo Santana e Lore Improta choram ao perder 1º dia de aula da filha

Léo Santana e Lore Improta estão passando as férias na África do Sul. Nas redes sociais, o cantor apareceu desabafando sobre não ter conseguido acompanhar presencialmente o primeiro dia de aula da filha, Liz, de 2 anos.

“Hoje é um dia especial e a gente está longe nesse dia especial, mas teremos o ano inteiro para viver muitos dias especiais. Hoje é o primeiro dia de aula da nossa pequena Liz. Estamos ansiosos para ver ela vestida com a farda da escola”, disse ele.