Louis Vuitton revela os báus das medalhas dos Jogos Olímpicos de Paris

A Louis Vuitton compartilhou com o público a mais nova contribuição para Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024.: os baús da competição. Como parte do patrocínio premium do conglomerado LVMH no evento esportivo, os itens especiais são feitos para transportar em proteção as medalhas e as tochas.

Vem conferir!

Louis Vuitton nos Jogos Olímpicos

Os baús são peças que fazem parte desde o inicio da Louis Vuitton. Em 2024, eles chegam repaginados para uma ocasião especial: os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris, que acontecerão entre o fim de julho e o início de agosto.

Nesta semana, a grife francesa revelou os modelos que vão abrigar as medalhas e as tochas olímpicas durante todo o campeonato. De acordo com informações do LVMH, grupo de luxo responsável pela Louis Vuitton, os baús terão um lugar de destaque no Parque dos Campeões, localizado nos Jardim do Trocadéro, aos pés da Torre Eiffel.

Para esta edição dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, as medalhas foram desenhadas pela Chaumet, joalheria parisiense que está sob o mesmo domínio do LVMH. O grupo francês assinou um acordo milionário para patrocinar o evento, em Paris.

Os baús são revestidos com o lendário monograma e apresentam detalhes clássicos da maison, como os cantos e os fechos em metal. As gavetas foram pensadas para acomodar 468 medalhas.

No interior, todas as peças são inteiramente forradas com couro preto fosco. As estampas aparecem com logos sutis da Louis Vuitton em relevo, além da serigrafia em dourado com o logotipo do mundial.

A abertura para os Jogos Olímpicos 2024 será na capital francesa, no dia 24 de julho. Realizado em um dos polos mais luxuosos da moda, o evento promete ser também bem fashionista.