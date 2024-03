Lucas (Calabreso) chora preocupado com a esposa: “Se não estiver bem?”

Conhecido nacionalmente como Calabreso, Lucas Henrique chorou no BBB 24, na tarde deste domingo (10/3), após a esposa não aparecer no vídeo junto a seus familiares no presente do Anjo. Na área externa, o brother desabafou sobre sua preocupação e foi confortado por Leidy Elin e Yasmin Brunet.

“Caralho, que sensação merda. Eu estou muito mal”, começou. “Não fica se cobrando, você só vai saber quando sair”, aconselhoy Leidy. “Eu estou pensando seriamente. Se o Poder [Coringa] for de trocar o Paredão, eu quero ir ao Paredão”, confessou o capoeirista. A carioca, então, tentou dissuadir o aliado.

“Não, você não é maluco. Você fala 24h que está aqui por ela. Você não vai se colocar no Paredão. Se fosse alguma coisa, nem foto ela ia mandar quando você fosse no Líder. Você está aqui por ela, você não é maluco de se colocar no Paredão”, ressaltou a trancista.

“O que me pega muito, é que eu só queria saber se ela está bem, sabe?”, continuou Lucas. “Às vezes ela só não quer se expor e tá tudo bem”, completou a carioca. “Estou tentando me apegar a esse lance de ter mais pessoas no vídeo, mas é foda. É muito difícil. Queria conseguir olhar para ela e saber se ela está bem, se ela está comendo, dormindo. E, pra mim, de verdade, não vale a pena estar aqui se ela não está bem. E se ela não estiver bem?”, questionou o brother.

Por fim, Leidy considerou que o amigo seria avisado pela produção se algo acontecesse com algum familiar. “Se ela não estivesse bem, colocariam: ‘Lucas, confessionário’. A gente sabe o quanto a produção se preocupa com a gente. Ela está bem”.