Luciano Bivar é afastado da presidência do União Brasil

Líderes do União Brasil se reuniram nesta quarta para decidir sobre o afastamento do deputado federal. Bivar participou do encontro, mas decidiu se abster da defesa apresentada por ele sobre o processo.

O relatório que pediu a destituição cautelar do deputado foi aprovado por 11 votos a favor, cinco contrários e uma abstenção.

O pedido de expulsão de Bivar foi encaminhado ao Conselho de Ética do União, que terá 60 dias para decidir sobre a representação. O processo também irá deliberar sobre o afastamento definitivo do deputado.

A decisão acontece após parlamentares e governadores do partido apresentarem uma representação para pedir o afastamento do deputado da presidência da sigla e a expulsão com cancelamento da filiação.

Crise entre aliados

Luciano Bivar e Antônio Rueda eram aliados, no entanto, a relação entre os dois mudou depois de uma disputa pela liderança da sigla.

Em 29 de fevereiro, Rueda foi eleito presidente do partido por unanimidade pela executiva nacional do União Brasil. ACM Neto, ex-prefeito de Salvador (BA), foi escolhido como vice-presidente da legenda.

Depois da vitória, Rueda acusou Bivar de ameaças contra ele e familiares.

A troca de acusações se agravou na última semana, quando Antônio Rueda acusou Bivar de ser o responsável pelos incêndios em duas casas ligadas ao político, no litoral de Pernambuco. O deputado federal, por outro lado, negou.

A defesa de Antônio Rueda pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a abertura de inquérito para investigar Luciano Bivar por suposto envolvimento nos incêndios nas residências da família do presidente eleito do União Brasil.