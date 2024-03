Ludmilla causa polêmica ao cantar com o microfone virado para baixo

Uma apresentação de Ludmilla, no Navio Numanice, gerou polêmica nas redes sociais. Isso porque a cantora estava com o microfone para baixo durante a canção Sintomas de Prazer, enquanto fazia uma performance com Brunna Gonçalves, sua esposa, e outras bailarinas.

Com a situação, muitas pessoas emitiram opinião pela web. “Gosta de causar”, disse uma. “Falta de respeito”, comentou outro. “Ela faz de propósito gente. É um momento do show onde tocam remixes de outras artistas, e ela foi brincar com o público, porque realmente ela não estava cantando e quem estava lá já sabia”, defendeu outra. Regis Tadeu, crítico musical, detonou a cantora.