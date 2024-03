Lula critica liberdade sob fiança para Daniel Alves e alfineta Neymar

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou a decisão da Justiça da Espanha que autorizou a liberdade provisória do ex-jogador Daniel Alves, condenador por estupro, sob pagamento de fiança de € 1 milhão, equivalente a R$ 5,5 milhões.

“O Daniel Alves pode ser libertado se pagar uma coisa. Eu aprendi lá em Pernambuco, quando eu era pequeno, Gleisi [presidente do PT], que as pessoas diziam ‘aqui no Nordeste quem tem 20 conto de réis não é preso’, e a gente tá vendo que essa máxima continua”, afirmou o presidente.

Em seu discurso, feito na festa de 44 anos do PT, Lula disse que o dinheiro que Daniel Alves tem ou o dinheiro que alguém possa emprestar para ele, numa referência ao pai de Neymar, “não pode comprar consciência”.

Segundo o jornal espanhol La Vanguardia, o pai de Neymar Jr., Neymar da Silva Santos, irá pagar a fiança do ex-atleta. A família de Neymar já ajudou Daniel Alves financeiramente durante o julgamento.

Confira a fala completa do presidente.

A festa do PT reúne com representantes da legenda e militantes no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília.