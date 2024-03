Mais de 2 mil doses de vacina contra a dengue foram aplicadas no Acre; veja número por município

A campanha de vacinação contra a dengue iniciou no dia 16 de fevereiro, em Rio Branco e outros 9 municípios. Desde o início da vacinação até a última sexta-feira (15), foram aplicadas 2.447 doses da vacina em todo o Acre. As doses estão sendo aplicadas em crianças de 10 e 11 anos e adolescentes até 14 anos.

Os dados, que foram confirmados pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), apontam o município que mais vacinou o público-alvo foi Rio Branco, com 1.055 doses. Já o município que menos vacinou foi Capixaba, que aplicou 40 doses.

O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre as aplicações. A faixa etária do público-alvo foi escolhida pela taxa de hospitalização que é maior entre essas crianças e adolescentes.

Pelo menos 17.810 doses da vacina contra a doença foram enviadas pelo Ministério da Saúde e chegaram ao Acre no dia 13 de fevereiro.

Veja o número por municípios:

Balanço Dengue 15.03

Acrelândia: 110 doses Bujari: 95 doses Capixaba: 40 doses Porto Acre: 56 doses Senador Guiomard: 57 doses Sena Madureira: 242 doses Jordão: 142 doses Santa Rosa do Purus: 256 doses Rio Branco: 1.055 doses Plácido de Castro: 110 doses Manoel Urbano: 284 doses

Total: 2.447 doses

Início da vacinação

A Secretaria de Estado de Saúde recebeu, no dia 13 de fevereiro, as primeiras doses da vacina contra a dengue, enviadas pelo Ministério da Saúde. Ao todo, o Acre recebeu 17.810 e iniciou a vacinação de crianças de 10 e 11 anos no dia 16 de fevereiro.

A vacinação contra a dengue teve público-alvo ampliado no dia 26 de fevereiro. O público agora é de crianças de 10 anos a adolescentes de 14 anos, 11 meses e 29 dias. A faixa etária foi identificada como a mais susceptível a hospitalizações decorrentes da doença, dentro do grupo de 6 a 16 anos.