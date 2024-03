Mais de 20 bilhetes são premiados no último concurso da Mega-Sena, em Rondônia

No último sábado (09), o concurso 2698 da Mega-Sena revelou que a sorte sorriu para Rondônia, com 23 bilhetes premiados. Apesar dos números sorteados (02 – 18 – 19 – 35 – 45 – 60), ninguém acertou as seis dezenas, levando o prêmio a acumular impressionantes R$ 12 milhões de reais.

Embora nenhum bilhete do estado tenha acertado a quina, 43 apostas de outros estados conquistaram o prêmio de R$ 57.263,31 ao acertar cinco dezenas. Os sortudos que acertaram a quadra levaram para casa um prêmio de R$ 1.118,83.

Porto Velho foi a cidade mais sortuda, contribuindo com 10 bilhetes premiados. Surpreendentemente, três desses bilhetes foram adquiridos no mesmo local: a Lotérica Calama.

A expectativa agora se volta para o próximo sorteio da Mega-Sena, marcado para esta terça-feira (12).