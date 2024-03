Mais de 4 mil pessoas seguem em abrigos espalhados pela capital acreana, diz Defesa Civil

A Prefeitura de Rio Branco divulgou os números de desabrigados nesta sexta-feira (08). Ao todo, 70 mil pessoas já foram afetadas pela cheia, sendo 4.147 desabrigadas e distribuídas nos abrigos públicos da cidade, incluindo escolas e o Parque de Exposição. Além disso, um total de 48 bairros foram atingidos.

No Parque de Exposições, 896 famílias estão presentes. Além disso, dez escolas do município abrigam 184 famílias. No total, 1.080 famílias estão espalhadas nos locais de apoio.

O nível do Rio Acre continua baixando na capital acreana. De acordo com a medição da Defesa Civil de Rio Branco, realizada às 09h desta sexta-feira (8), a régua marcou 17,05 metros. Isso corresponde a uma diminuição de 13 centímetros em três horas, se comparado com a primeira medição realizada nesta sexta-feira (8), às 6h, quando o Rio Acre marcou 17,18 metros.

As dez escolas que estão servindo de abrigo são: Escola Álvaro Roch,a Escola Ilka Maria, Escola Alcimar Leitão, Escola Anice Janete, Escola João Paulo, Escola João Aguiar, Escola Maria Lucia, Escola Marina Vicente, Escola Chico Mendes – exclusiva para famílias com crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) – e Escola Carlos Vasconcelos.