Major de CS2: FURIA vence KOI e evita eliminação

A FURIA se salvou da primeira possibilidade de eliminação no Opening Stage do PGL Major Copanhagen 2024, o Major de CS2 disputado em Copenhague, na Dinamarca. Depois de sofrer duas derrotas no primeiro dia de campeonato mundial, no domingo (17), a equipe brasileira superou a europeia KOI por 2 a 0 em série eliminatória nesta segunda-feira (18).