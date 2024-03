Marechal Thaumaturgo começa a dar sinais de vazante; VEJA IMAGENS

Moradores do município de Marechal Thaumaturgo compartilharam, neste sábado (02), imagens do rio Juruá com sinais de vazante. A cidade viveu a maior enchente da sua história devido às fortes chuvas deste período.

A medição no município se tornou difícil após a régua de monitoramento ser arrancada. As águas do Rio Juruá invadiram as comunidades rurais e também a zona urbana, deixando as casas quase que totalmente cobertas.

De acordo com dados da Defesa Civil local, 330 famílias foram deslocadas para abrigos públicos, enquanto 162 pessoas encontram-se temporariamente abrigadas nestes locais. Além disso, 43 famílias buscaram refúgio na casa de parentes, e outras 115 estão recebendo assistência através de aluguéis sociais.

Veja as imagens: