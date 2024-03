Marido de Gretchen comemora preenchimento íntimo: “Numa felicidade”

Cada dia mais, os procedimentos estéticos ficam mais modernos, transformando a beleza das pessoas. Porém, desta vez, o marido de Gretchen, Esdras de Souza, impressionou ao aparecer contando que irá realizar um procedimento íntimo, ou seja, nas partes baixas, se é que me faço entender.

Num vídeo, publicado no Instagram, o músico comemorou a nova técnica e surgiu empolgado ao lado da esposa famosa. “Pensa numa felicidade”, disse animado. Podemos dizer que Esdras e tão vaidoso quanto a sua amada, que não esconde gostar e usar diversos tratamentos e cirurgias plásticas para melhorar a aparência.

“Para você cuidar da sua autoestima, você homem que está esquecendo dessa parte. Nós mulheres, temos estética para todos os lados, mas e os homens? E eu amei saber [da harmonização íntima]”, reforçou a mãe de Thammy Miranda, enquanto apoiava o rapaz.

Na legenda da publicação, Gretchen explicou um pouco mais sobre o preenchimento íntimo: “Não é cirurgia, é preenchimento peniano. É harmonização peniana! Totalmente indolor. Totalmente seguro. E principalmente com resultado excelente e imediato”.

Segura de si, a cantora ainda reforçou que os mocinhos devem se cuidar e, principalmente, buscar mais sobre o assunto. “Você, homem, também merece ter sua autoestima elevada e fazer da sua vida um motivo de estar feliz e realizado. Quebre suas crenças limitantes! Você merece!”, encerrou.

Nos comentários, os seguidores da eterna rainha do rebolado concordaram com o apoio a Esdras de Souza. “Eu acho que este homem é o homem mais perfeito pra Gretchen. Combinam muito!”, frisou uma pessoa. “Esses dois formaram o casal perfeito. Ela cuidando da menininha e ele não quis ficar pra trás”, lembrou outra. “Acho massa a parceria deles dois. Realmente é a tampa e a panela, combinam demais”, destacou mais uma.

Em setembro do ano passado, a morena realizou preenchimento íntimo e rejuvenescimento vaginal. Na ocasião, ela, que tem 63 anos, ficou muito feliz com o resultado e compartilhou o novo feito com os fãs. “A menina [vagina] está linda, nova, jovem e apertadinha. Meu marido adora”, rebateu as críticas na época. O casal está junto desde 2020 e já se casaram três vezes.