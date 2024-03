Marina Sena diz que “dar o cu é viciante”: “É rapidinho para gozar”

Marina Sena abriu o jogo sobre seus gostos sexuais no primeiro episódio do Surubaum, novo programa de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. Na conversa, que estreia amanhã (5/3) e foi adiantada pelo Uol, a cantora falou, principalmente, sobre sexo anal.

“Dar o cu é viciante. Nem comece, porque você vai viciar. É rapidinho para gozar. Mas ultimamente não estou mexendo tanto com o cu. Eu namorava um cara com o pau menor, dava muito o cu para ele”, disse Marina.

A voz de Por Supuesto ainda disse: “Sou preguiçosa, gosto que me comam”.

A primeira edição do programa, que ainda tem Juliette Freire como convidada, estreia amanhã, às 19h, no canal de Gioh, no Youtube.