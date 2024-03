Marina Silva lança Túlio Gadelha, o namorado de Fátima Bernardes, à Prefeitura de Recife

Há um aparente racha na cúpula nacional do Rede Sustentabilidade, o Partido político fundado por Marina Silva e outros dissidentes do PT, como a ex-senadora Heloísa Helena, outra fundadora da sigla.

As especulações de racha na direção nacional da sigla se deram em função de a acreana Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, ter lançado no Recife a candidatura do deputado federal Túlio Gadelha à Prefeitura da Capital do Pernambuco sem a presença de Heloísa Helena e outros cardeais do Partido.

O lançamento deu-se na manhã deste sábado(2), antes de a ministra embarcar para o Acre a fim de visitar, ao lado do ministro Waldez Góes, da Integração Regional, áreas alagadiças na Capital Rio Branco e municípios do interior. A ausência de Heloísa Helena no ato serviu para alimentar as especulações de que a ex-senadora por Alagoas trava uma disputa interna com Marina Silva pelo controle do Rede Solidariedade.

Consta que Heloísa Helena gostaria que Marina Silva cumprisse o mandato de deputada federal por São Paulo e se mantivesse afastada da Esplanada dos Ministérios do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com quem ela é rompida.

Ao sair do PT, a então senadora acusou Lula, em meio à Operação Lava Jato, de ser o chefe de uma organização criminosa capaz de tudo, “até de matar”, para permanecer no poder. Alheia a tudo isso, Marina Silva não só voltou a ocupar o Ministério de Meio Ambiente de Lula pela terceira vez como passou a ser a principal imagem do atual governo exterior

Em Recife, a ministra acreana foi só elogios ao pré-candidato à Prefeitura de Recife e namorado da Silva ex-global Fátima Bernardes.

“Trata-se de uma liderança jovem e comprometida”, disse Marina Silva sobre Tulio Gadelha. Ela não falou sobre a ausência de Heloísa Helena, sua ex-aliada, no ato.