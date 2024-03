Masters Madrid 2024: LOUD e Sentinels se reencontram nos playoffs

Com os times classificados para os playoffs do Masters Madrid 2024, após a última partida desta segunda-feira (18), a LOUD e a Sentinels voltam a se encontrar depois da final do VCT KICKOFF Americas.

LOUD e Sentinels nos playoffs do Masters Madrid; Veja confrontos

A @LOUDgg enfrentará a @Sentinels no jogo dos playoffs do #VALORANTMasters ! Teremos reencontro das duas regiões, entre si. pic.twitter.com/IsDlJKJARu — Quel (@quelvlr_) March 18, 2024

Durante o sorteio realizado na transmissão oficial, os times com o maior seed não poderiam se enfrentar. Assim, confira como ficou as duas primeiras partidas dos playoffs da competição.

12h – Paper Rex x Gen.G

15h – LOUD x Sentinels

CONFRONTOS DOS PLAYOFFS DO #VALORANTMasters DEFINIDOS!@Sentinels @LOUDgg @GenG @pprxteam Quem será o campeão? Os Playoffs começam a ser disputados nesta quinta-feira (21), a partir das 12h. pic.twitter.com/Kf5ukNkx4O — VALORANT Esports BR (@valesports_br) March 18, 2024

Confrontos entre times da mesma região

Com o sorteio realizado, este será um reencontro entre regiões. Vale ressaltar que durante o KICKOFF tanto na região Americas, quanto no Pacífico, os quatro times estavam na grande final. De um lado, LOUD perdeu para a Sentinels e do outro, Paper Rex caiu para a Gen.G.

Masters Madrid 2024

Os primeiros confrontos dos playoffs do Masters Madrid acontecerão nesta quinta-feira (21), a partir do 12h, horário de Brasília. Todas as partidas acontecem em MD3, com exceção da final inferior e a grande final que será MD5. Além disso, o formato será eliminação dupla.

Acompanhe a cobertura completa do Masters Madrid 2024 com o calendário dos jogos, horários, tabela, estatísticas, formato, times e outras informações aqui no Mais Esports!