“Me regenera”, diz Gladson ao participar do festival indígena que celebra a cultura Huni Kuin

O primeiro festival indígina do povo Huni Kuin, em território urbano, na capital acreana, que iniciou no dia 22 e vai até 31 de março, no Km 36 da Transacreana, contou com a participação do governador do Acre, Gladson Cameli. O festival deverá receber cerca de 300 pessoas de diversas partes do mundo, além de realizar transmissão online para outros 17 países.

A decisão de realizar a festividade foi idealizada em conversa entre Gladson e o cacique Mapu Huni Kuin, no ultimo dia 14, no Palácio Rio Branco. Na ocasião, o líder indígena convidou o gestor à participar da celebração.

“Com este evento, queremos proporcionar às pessoas a chance de conhecerem o povo que habita o estado do Acre, somando 17 mil habitantes distribuídos em seis regiões. Lançaremos um cardápio da nossa gastronomia. É uma oportunidade para as famílias de Rio Branco conhecerem melhor o povo que vive em nosso estado e se aproximarem da tradição, enquanto celebramos nossa cultura e história para o mundo todo”, explica Mapu.

“Cheguei aqui como um Gladson e, com certeza, estou saindo hoje como outro. Quando falarem da Amazônia, falarão também do Acre, o Acre será uma referência. E isso depende de quem? Depende de todos nós, unidos”, disse o governador ao participar da abertura do evento.

Nas redes sociais, o governador Gladson também falou sobre o festival. “A conexão com a natureza renova minhas energias, estar junto aos povos originários me regenera. O Festival Huwã Karu Yuxibu, reúne cultura, tradições e costumes. Um marco na promoção e valorização da cultura indígena em nosso estado. Mapu, um grande líder, a parceria entre @governo.acre e os povos indígenas está fortalecida. Minha gratidão por levar o nosso Acre em todos os lugares que você visita”, disse.