Médico Huni Kuin, Ornaldo Baltazar Sena Ibã, natural de Jordão, morre no Rio Grande do Sul

Morreu nesta sexta-feira (15) o médico Ornaldo Huni Kuin. Ele nasceu em Jordão e partiu da cidade para cursar medicina na Universidade Federal de São Carlos. Sua família está organizando o traslado do corpo, que está previsto para chegar por volta das 22 horas de domingo (17) em Rio Branco. O velório ocorrerá na capela do cemitério Morada da Paz.

Dr. Ornaldo Sena, de origem indígena da Etnia Hunikuin, nasceu na Aldeia Novo Segredo, em Jordão, Acre. Aos 22 anos, realizou seu sonho ingressando na medicina, graduando-se pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) em São Paulo. A partir de 2021, fez parte do Programa de Residência em Medicina de Emergência do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Maria (HUSM/UFSM).

Com planos de dedicar sua carreira à saúde indígena no Acre, Dr. Ornaldo pretendia retornar à sua comunidade de origem para oferecer seus conhecimentos adquiridos. Diversas Instituições ao redor do país dedicaram notas de pesar ao médico, conhecido por sua alegria e profissionalismo.

Confira:

Coletivo indígena da Universidade Federal de São Carlos

“É com profunda tristeza que o Coletivo Indígena da UFSCar recebe a notícia do falecimento do Parente Ornaldo Huni Kuin, egresso do curso de medicina, um membro querido e respeitado de nossa comunidade. Ornaldo foi mais do que um colega, ele era uma inspiração, uma voz forte em prol dos direitos indígenas e um amigo leal para todos nós.

Além disso, foi um dos protagonistas na construção e organização do I Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas, Encontro da Sociedade Brasileira para o desenvolvimento da Ciência – SBPC Indígena (2015), compôs o primeiro grupo no Programa de Educação Tutorial – PET Indígena Ações Em Saúde, participou do Programa Abdias Nascimento – Intercâmbio/estágio de um ano na Espanha.

Sua partida deixa um vazio imenso em nossos corações e sua ausência será profundamente sentida em nossos encontros e lutas futuras. Ornaldo era uma luz brilhante em nosso coletivo, sempre compartilhando sua sabedoria, sua gentileza e seu compromisso com a causa indígena.

Nossos pensamentos estão com a família e amigos de Ornaldo neste momento difícil. Que eles encontrem conforto na lembrança do amor e da dedicação que Ornaldo trouxe para suas vidas. Que seu espírito continue a nos guiar e inspirar em nosso trabalho pela justiça e igualdade para os povos indígenas”.

Associação Franciscana de Assistência a Saúde Manifestamos nossos sentimentos aos familiares e amigos do Dr. Ornaldo, querido por todos e admirado pelo profissionalismo, alegria, solidariedade e bom coração.

Ornaldo veio de longe para fazer sua residência em Santa Maria e atuava na UPA desde a pandemia. É com profunda tristeza que nos despedimos dele. Pedimos a Deus que possa fortalecer os corações na superação desta lamentável perda.