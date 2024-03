Meia celebra classificação do Humaitá no Acreano: “Feliz porque esse é o nosso objetivo”

O meia Thalis, do Humaitá, foi titular primeira vez na temporada na vitória por 1 a 0 sobre o Plácido de Castro, nessa terça-feira (26), no estádio Florestão, em Rio Branco, e ajudou a equipe garantir a classificação para o segundo turno do Campeonato Acreano. O confronto foi válido pela quinta e penúltima rodada do grupo B no primeiro turno.