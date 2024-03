Melissa Barrera fala sobre o futuro após demissão da franquia Pânico

Melissa Barrera foi demitida da franquia Pânico por criticar os bombardeios feitos na Faixa de Gaza. Apesar disso, a atriz não descarta um retorno para os filmes que a consagraram no cinema com a personagem Sam.

“Eu aprendi a nunca dizer nunca. Mas, ao mesmo tempo, muitas coisas teriam que acontecer para que Sam retornasse. Por ora, estou em busca da próxima página, do próximo capítulo, e então veremos o que o futuro nos reserva”, disse ao The Hollywood Reporter.

O filme terá o retorno de Neve Campbell e direção de Kevin Williamson, que trabalhou nos primeiros filmes da franquia. Pânico VII está nos estágios iniciais de desenvolvimento e ainda não tem data de estreia definida.

A demissão de Melissa Barrera da franquia Pânico

Melissa Barrera foi demitida da franquia Pânico após realizar publicações defendendo a Palestina. A atriz estaria no elenco de Pânico 7, mas criticou os ataques à Faixa de Gaza, afirmando que era um genocídio moderno.

“Gaza está sendo tratada atualmente como um campo de concentração. Deixar todos juntos em um canto sem onde ir, sem eletricidade e sem água… as pessoas não aprenderam nada com nossas histórias. E, assim como nossas histórias, as pessoas estão assistindo a isso de forma silenciosa. Isso é genocídio e limpeza étnica”, escreveu a atriz.

Fontes da Variety afirmam que a decisão de retirar Melissa do elenco foi tomada por publicações nas quais a atriz se referia a Israel como uma terra “colonizada”. Barrera interpretou a nova protagonista da franquia, Sam Carpenter, nos filmes Pânico (2022), quinto capítulo da série responsável por sua ressurreição nas bilheterias, e Pânico 6 (2023).

Diante da repercussão do caso, Melissa Barrera voltou a usar as redes sociais para deixar uma mensagem que foi vista como indireta sobre a demissão. “No fim do dia, prefiro ser excluída por ter incluído alguém, do que ser incluída por alguém que eu excluí”, afirmou Melissa.