Jovens de igreja do Acre vão ao cinema vestidos de personagem de série sobre Jesus; VÍDEO

A série da The Chosen, da Netflix, que tem como enredo a vida de Jesus sob os olhos daqueles que conviveram ou que o encontraram durante sua jornada, sendo ambientada na Judeia e Galileia, no século I, teve os dois primeiros episódios de sua quarta temporada exibidos em redes de cinema por todo o Brasil, inclusive no Acre, no dia de sua estreia mundial. Para aqueles que tiverem interesse, a exebição especial continua ocorrendo no CineAraujo.

Em Rio Branco, membros da Igreja Bethania tornaram o momento de ir ao cinema prestigiar a produção ainda mais especial. Como pode ser visto em vídeo, os participantes do grupo foram para as salas de exibição devidamente trajados, assim como os personagens da série, com roupas que remetessem às utilizadas no momento histórico representado.

De acordo com Tyago Campelo, pastor da igreja, que foi o coordenador da iniciativa, a ideia veio durante um almoço de domingo, onde diversos membros estavam reunidos, e assim surgiu a conversa de assistirem reunidos.

“Estávamos em um momento de comunhão com alguns jovens da igreja, e durante esse almoço no domingo passado surgiu a ideia de irmos assistir o The Chosen de forma diferente e criativa. Alguns pensaram que estávamos brincando, mas na semana quando buscamos a fantasia viram que era para valer. A igreja, com a iniciativa dos jovens, compraram 40 ingressos para que pudéssemos ir todos juntos na mesma sessão.“

Além disso, ele afirma que atividades como esta podem ajudar a chamar atenção dos mais jovens e fazerem eles serem mais participativos com as ações realizadas pela igreja. “Acredito que como pastor temos que motivar e falar de uma forma mais acessível aos nossos jovens. Hoje temos poucos filmes, séries, programas com linguagem cristã, e nosso objetivo é que nossos jovens possam acessar esse conteúdo”, explica ele.

A série The Chosen surgiu ainda em 2017, e teve sua estreia no dia 24 de dezembro daquele ano, e desde então vem agradando a crítica. A quarta temporada chegou no dia 21 de março, com os dois episódios iniciais sendo exibidos no cinema, podendo ser vista na íntegra através da Netflix.

Confira o momento: