Mês da Mulher: conheça as lideranças que se destacaram no enfrentamento da 2ª maior enchente da capital

O Dia Internacional da Mulher é celebrado anualmente no dia 8 de março, mas o mês é todo dedicado à elas. A data reforça o processo de luta dos direitos conquistados pelas mulheres, da sua valorização na sociedade, nas posições de liderança, e também enfatiza o combate às desigualdades de gênero.

Nesta semana, o ContilNet decidiu homenagear três importantes nomes femininos que estão atuando diretamente na linha de frente em meio à segunda maior enchente da história da capital acreana. São elas, a secretária municipal de Saúde, Sheila Andrade, a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Suellen Araújo, e a vice-governadora Mailza Assis.

A capital acreana teve 48 bairros atingidos pelas águas do Rio Acre, totalizando cerca de 70 mil pessoas afetas pela enchente de alguma forma. Em total no estado, esse número chega a mais de 100 mil pessoas.

Sheila Andrade

Na capital acreana mais de 3,5 mil pessoas estão nos abrigos disponibilizados pela prefeitura de Rio Branco, recebendo todo o auxílio do Executivo Municipal por meio de um trabalho conjunto. Sheila Andrade tem se destacado à frente da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que oferece diariamente, mais de 900 atendimentos na unidade de saúde instalada no Parque de Exposições.

Estão sendo disponibilizadas consultas médicas, de enfermagem, sala de medicação e curativos, vacinas, laboratório de coleta, teste covid-19 e de sorologia, além de farmácia com todos os medicamentos.

Com seu olhar sensível para as quase 900 famílias que estão no local, a secretária tem se mostrado uma líder multitarefa e empática ao sofrimento das pessoas que sofrem por mais um ano com as alagações.

Mailza Assis

A vice-governadora Mailza Assis tem sido uma forte aliada do governador Gladson Cameli no auxílio aos municípios acreanos atingidos pelas enchentes dos principais rios de todo o estado.

Mailza tem se empenhado, em especial, na campanha Juntos pelo Acre, que tem o objetivo de arrecadar mantimentos para as famílias atingidas pelas enchentes em todo o Acre.

A vice-governadora tem atuado, ainda, no diálogo direto com as instituições e órgãos que atuam em meio ao socorro às pessoas nesse momento crítico vivido pelo estado do Acre, como o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil do Estado, Polícia Militar e parlamentares.

Suellen Araújo

No comando da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), Suellen Araújo, está coordenando uma ampla equipe que atua em diversas frentes de trabalho, que vão desde o acolhimento às famílias que estão nos abrigos, até o auxílio às pessoas que permaneceram em suas casas e precisam de ajuda.

A secretária tem mostrado flexibilidade ao liderar uma secretária que abrange uma ampla rede de serviços às pessoas atingidas pelas águas, tanto no Parque de Exposições, quanto nas escolas do município, garantindo assistência abrangente e humanitária, além de minimizar os impactos causados em meio ao transtorno causado pela enchente do Rio Acre na capital.