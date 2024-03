Mesmo com fim da enchente, quase 200 famílias ainda estão abrigadas no Parque de Exposições

Das mais de 1 mil famílias que estavam abrigadas no Parque de Exposições, 178 ainda aguardam voltar para casa, de acordo com o último levantamento feito pela Prefeitura de Rio Branco, nesta segunda-feira (18).

Esse número representa 465 pessoas que seguem abrigadas no local. A Operação Volta Para Casa teve início na última quarta-feira, 13 de março.

CONFIRA MAIS: Bocalom pede paciência às famílias que aguardam retorno para casa: ‘Precisa ser com segurança’

De acordo com a Defesa Civil Municipal, 20 equipes em parceria com o Corpo de Bombeiros, atuam na logística de retirada das famílias, que visa retirar os móveis que estão nos boxes do abrigo e levar de volta às casas.

Além disso, mais de 100 não poderão retornar para casa por conta do perigo de desmoronamento.

ENTENDA: Mais de 100 famílias não poderão voltar para casa após enchente em Rio Branco; entenda

Essas famílias já podem solicitar o benefício do Aluguel Social.