Mesmo com vazante, quase 7 mil famílias ainda estão sem energia em Rio Branco

A Energisa Acre, em parceria com a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, tem feito o monitoramento dos bairros em Rio Branco que tiveram diminuição do nível de água após a alagação, mas pediu paciência aos usuários. Segundo a concessionária, alguns bairros estão parcialmente secos, mas parte do circuito elétrico da região ainda está alagado, e religar a energia em casos assim poderia provocar um acidente, portanto o fornecimento foi cortado por questões de segurança.

Cruzeiro do Sul é o segundo município onde há mais famílias sem energia por conta de enchente, com 788 clientes afetados.

A empresa adverte que é importante não tentar consertar eventual falta de energia por conta própria. Se sua residência for atingida pela água, desligue o disjuntor de energia. E por fim, em caso de dúvidas, consultar a empresa por meio do app Energia On, ou o e-mail gisa.energia.com.br ou 0800-647-7196.