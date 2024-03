Mesmo sem sucesso na busca por acreanos, Força Nacional permanecerá em Mossoró

Mesmo com o sentimento de frustração por 36 dias de buscas sem o menor sucesso nas operações para a recaptura dos presidiários acreanos Deibson Cabral Nascimento e Rogerio da Silva Mendonça, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, decidiu prorrogar por mais dez dias a presença da Força Nacional em Mossoró, no Rio Grande do Norte. A Força Nacional faz parte do grupo de pelo menos 600 homens, com um pelotão de 100 militares, que compõem as forças de segurança em busca dos dois fugitivos do presídio federal de Mossoró.

A permanência dos militares da Força Nacional nas busca consta em portaria publicada nesta quarta-feira (20), no Diário Oficial da União (DOU). De acordo com a portaria, a prorrogação vai vigorar de 20 a 29 de março.

De acordo com Ricardo Lewandowski, a prorrogação em apoio à Polícia Federal (PF) nas operações de captura dos foragidos. Em Mossoró, apesar dos esforços, o que se sabe dos dois acreanos, até esta tarde, é que deles as forças de segurança têm só o cheiro. Literalmente.

Dois cães farejadores detectaram o cheiro dos fugitivos nas roupas de um morador da zona rural de Baraúna (RN). A identificação por faro ocorreu na terça-feira (19) e foi confirmada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Policiais que atuam na força-tarefa de busca pelos fugitivos interrogaram o morador. Ainda na terça-feira, outro morador chegou a ser detido por policiais que atuam na caçada. Ele estava com uma espingarda calibre 12, uma pistola calibre 380 e três carregadores com 54 munições. A prisão não teve envolvimento com os fugitivos. O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi levado para uma delegacia da Polícia Civil e autuado em flagrante.