Messi vira garoto-propaganda de marca saudita de roupas árabes de luxo

Embaixador do turismo na Arábia Saudita, Lionel Messi agora também é garoto-propaganda de uma marca de roupas árabes de luxo do país. O atacante do Inter Miami, dos Estados Unidos, vestiu o traje típico para exibir a nova coleção da Sayyar, marca com a qual fez a parceria.

A campanha usa a imagem do craque argentino com o slogan: “Luxo e elegância todo o tempo. Use o shemagh como o GOAT”, em referência à palavra em inglês que remete a “maior de todos os tempos”. Em seu portal oficial, a Sayyar vende o shemagh (turbante típico árabe) por 300 riyales sauditas (R$ 398).