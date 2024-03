Michelle chama crianças ao palco durante evento do PL Mulher: “Futuras presidentes”

O Encontro de Mulheres do PL, acontece na manhã deste sábado (23), na Maison Borges, e Michelle Bolsonaro, principal nome do evento, fez questão de chamar as crianças presentes no local para subir ao palco.

Michelle, que é presidente do PL Mulher, falou aos centenas de apoiadores que estavam presentes no evento, pelos quais foi ovacionada durante sua chegada.

Ao chamar as crianças ao palco, Michelle, que mãe de duas meninas, afirmou que as crianças são as ‘futuras presidentes’ de partidos políticos.

O dispositivo de honra do palco também foi composto por várias lideranças femininas do partido.