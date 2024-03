Michelle Bolsonaro (PL), ex-primeira-dama do Brasil, foi condenada pela Justiça do Rio de Janeiro, em decisão dessa segunda-feira (11/3),a pagar indenização de R$ 30 mil por usar, de forma indevida, uma foto da atriz Leila Diniz. Michelle vai recorrer da sentença.

O PL Mulher, do qual Michelle é presidente, compartilhou uma montagem com uma foto da atriz ao fundo de Michelle Bolsonaro para celebrar o dia da conquista do voto feminino, ocorrido pela primeira vez em 1932.