Monitorado pela justiça é preso com arma de fogo carregada em bairro de Rio Branco

Na noite desta terça-feira (19), uma ação policial culminou na prisão de um indivíduo monitorado pela justiça, portando uma arma de fogo municiada, no loteamento Praia do Amapá, situado no bairro Taquari, Segundo Distrito de Rio Branco (AC).

As autoridades receberam informações através do Centro de Operações da Polícia Militar, alertando sobre um indivíduo armado e perigoso em uma residência localizada na rua Praia da Base. Uma guarnição do segundo batalhão, que realizava um patrulhamento de rotina na região, prontamente se deslocou para averiguar a situação.

Ao chegarem na residência indicada, os policiais se depararam com Antônio Kennedy da Silva Biths, 28 anos, que já era monitorado por tornozeleira eletrônica. Diante da presença policial, o suspeito demonstrou nervosismo. Durante a busca pessoal, os agentes encontraram em sua cintura um revólver calibre .38 contendo cinco munições intactas.

Diante dos fatos, Antônio Kennedy da Silva Biths foi detido em flagrante pelo crime de porte e posse ilegal de arma de fogo. Ele foi conduzido à Delegacia de Flagrantes, onde permanecerá à disposição da justiça. O acusado já possui condenações anteriores perante a justiça.