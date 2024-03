Moradores da Seis de Agosto fecham vias no Centro de Rio Branco pedindo retorno de energia elétrica

Um grupo de moradores do bairro Seis de Agosto realizam um protesto nas vias que dão acesso à ponte Coronel Sebastião Dantas (ponte de concreto), no Centro de Rio Branco, na manhã deste sábado (9), pedindo o reestabelecimento da energia elétrica no bairro.

Os manifestantes fecharam pelo menos três vias na região, utilizando pedaços de madeiras e entulhos para impedir a passagem de veículos pelo trecho.

Com isso, o trânsito ficou totalmente parado na região. O bairro Seis de Agosto foi um dos mais atingidos pela enchente do Rio Acre, com várias ruas afetadas. Em razão disso, a Energisa precisou suspender o fornecimento de energia elétrica na região.

Em conversa com a assessoria da distribuidora, o Contilnet obteve a resposta de que a energia será religada assim que o local apresentar segurança à população.

“A energia só vai ser religada após houver segurança pra isso! Ainda há pontos alagados no bairro”, diz a assessoria. Segundo informações a via já foi liberada pelos moradores.

Veja o vídeo enviado ao Contilnet: