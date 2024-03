Moradores encerram protesto e liberam trânsito na Amadeo Barbosa após chegada da Energisa

Após horas de manifestação, os moradores da Travessa Praxedes, localizada no bairro Seis de Agosto, decidiram encerrar o protesto que bloqueava um lado da Avenida Amadeu Barbosa na tarde desta quarta-feira (6). O motivo da mobilização foi o corte de energia em diversas residências da área, mesmo sem a rua estar alagada, conforme alegado pelos manifestantes.

O grupo reivindicava o restabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica em suas casas. A suspensão do serviço gerou desconforto e indignação entre os moradores.

Após a chegada de representantes da Energisa ao local, os manifestantes decidiram liberar o trânsito na via, dando fim ao bloqueio que causava transtornos aos motoristas que trafegavam pela região.

NOTA

A Energisa informa que após uma inspeção restabeleceu o fornecimento de energia para os clientes da Travessa Praxedes, no bairro Seis de Agosto, pode ser realizado com segurança.

Vale destacar que o desligamento por motivo de segurança aconteceu na área alagada próxima a região, porém, os clientes estavam intervindo na rede e se auto religando a revelia, diante do risco de acidente elétrico, a Energia ampliou a faixa de desligamento, afetando os clientes da travessa Praxedes.

A Energisa pede a compreensão dos clientes e destaca que sob nenhuma hipótese deve haver interferências na rede elétrica. Importante ressaltar que por segurança, o fornecimento de energia é interrompido, para resguardar a vida das pessoas e daqueles que atuam nas enchentes.

Nesta quarta-feira, 06/03, no boletim das 17h, a distribuidora contabiliza o desligamento de aproximadamente 9 mil clientes em todo o Estado. Só em Rio Branco são quase 7 mil.

A concessionária segue monitorando a cheia dos rios. A empresa atua sempre parceria com a Defesa Civil e Corpo de Bombeiro para avaliar ou realizar o desligamento da energia por motivo de segurança das equipes que estão atuando no resgate das famílias como das próprias famílias atingidas pelas águas.

A empresa permanece com os atendimentos conforme o plano de contingência, aumentou o número de equipes atuando em campo, monitorando a situação para restabelecer o fornecimento de energia com segurança a todos os clientes afetados.

Se precisar falar com a Energisa, o usuário pode entrar em contato por um dos canais de atendimento aos clientes: aplicativo Energisa ON, Gisa (www.gisa.energisa.com.br) e callcenter 0800-647-7196.